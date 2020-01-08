ЕС ожидает результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн выразила глубокие соболезнования семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы.

"Мои глубочайшие соболезнования всем, кто сегодня утром потерял своих близких в катастрофе украинского самолета", - написала она.

Отметим, что авикомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране.

В свою очередь, Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ.

Ранее издание Daily Mail предположило, что украинский самолет могли случайно сбить. В частности, катастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения.

До этого МИД Украины подтвердил крушение самолета в Иране. На данный момент известно, что на его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Власти Ирана уже заявили, что нет шансов найти живых. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности.