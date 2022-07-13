ЕС отреагировал на указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства для украинцев
Европейский Союз решительно осуждает указы президента России Владимира Путина, предусматривающие упрощенный порядок предоставления российского гражданства для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
Отмечается, что ЕС не признает эти паспорта, выданные в рамках захватнической войны России против Украины.
"Европейский Союз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную украинскую администрацию", - говорится в заявлении.
Кроме этого, ЕС осуждает попытки ввести российский рубль как параллельную валюту к украинской гривне, а также попытки навязать российские учебные программы и изменить язык обучения в школах в тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под незаконным контролем российских вооруженных сил.
Отмечается, что любые попытки изменить статус частей территории Украины является явным нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны ЕС.
Боррель заверяет, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушениям международного права будут привлечены к ответственности за эти противоправные действия.
ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает Россию немедленно вывести все свои войска с территории Украины.
Напомним, Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем украинцам. Ранее упрощенный порядок распространялся на жителей части оккупированного Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей.
МИД решительно осудило указ российского президента и отметило, что он является юридически ничтожным.
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