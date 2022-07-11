МИД ответило на новые паспортные фантазии Путина: указ юридически ничтожен
Министерство иностранных дел решительно осудило указ президента России Владимира Путина, предусматривающий упрощенный порядок предоставления российского гражданства для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
В МИД отмечают, что этот указ подтверждает продолжение курса России на захват украинских земель, уничтожение нашего государства и принудительную ассимиляцию украинской нации. Он несовместим с нормами и принципами международного права.
Подчеркивается, что паспортизация украинцев является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для нашей страны. При этом, как отмечает МИД РФ использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий Украины, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии.
"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В министерстве добавляют, что промедление будет лишь поощрять РФ к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению безопасности в мире.
Напомним, Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем украинцам. Ранее упрощенный порядок распространялся на жителей части оккупированного Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей.
Добавим, что с 1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России.
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