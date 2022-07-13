В ЄС зробили різку заяву про указ Путіна щодо громадянства для українців
Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії Володимира Путіна, що передбачають спрощений порядок надання російського громадянства для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.
Зазначається, що ЄС не визнає ці паспорти, видані в рамках загарбницької війни Росії проти України.
"Європейський Союз рішуче засуджує будь-які спроби Росії замінити демократично обрану та легітимну українську адміністрацію", - йдеться у заяві.
Окрім цього, ЄС засуджує спроби запровадити російський рубль як паралельну валюту до української гривні, а також спроби нав’язати російські навчальні програми та змінити мову навчання в школах у тих частинах Херсонської та Запорізької областей, які є наразі знаходяться під незаконним контролем російських збройних сил.
Наголошується, що будь-які спроби змінити статус частин території України є явним порушенням міжнародного права, Статуту ООН і Конституції України, вони ще більше підривають суверенітет і територіальну цілісність України і не будуть визнані ЄС.
Боррель запевняє, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушень міжнародного права будуть притягнуті до відповідальності за ці протиправні дії.
ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та закликає Росію негайно вивести всі свої війська з території України.
Нагадаємо, Путін спростив порядок надання російського громадянства усім українцям. Раніше спрощений порядок поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.
МЗС рішуче засудило указ російського президента і зазначило, що він є юридично нікчемним.
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