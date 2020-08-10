В ЕС отреагировали на протесты в Беларуси

Глава Европейского совета считает, что насилие против протестующих - это не ответ
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси соблюдать основных прав человека. По последним данным в Беларуси в результате массовых беспорядков задержали около 3 тысяч человек.
Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter.
По его словам, насилие против протестующих - это не ответ.
"Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться”, - написал Мишель.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-полла, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в ходе беспорядков во время акций протеста пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.
Также президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа призвали белорусские власти придерживаться основных демократических стандартов.
Вместе с тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести экстренный саммит Евросоюза в отношении Беларуси.