В ЕС отреагировали на протесты в Беларуси

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси соблюдать основных прав человека. По последним данным в Беларуси в результате массовых беспорядков задержали около 3 тысяч человек.

Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter.

По его словам, насилие против протестующих - это не ответ.

"Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться”, - написал Мишель.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-полла, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в ходе беспорядков во время акций протеста пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.

Также президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа призвали белорусские власти придерживаться основных демократических стандартов.

Вместе с тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести экстренный саммит Евросоюза в отношении Беларуси.