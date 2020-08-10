ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Польша предлагает экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси

Понедельник 10 августа 2020 11:24
Польша предлагает экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси
Фото: Матеуш Моравецкий (facebook com MorawieckiPL)
Автор: Андрей Козловский

Это случилось после ночных протестов в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести экстренный саммит Евросоюза из-за ситуации Беларуси. Это случилось после ночных протестов в Беларуси, вспыхнувших в день выборов президента.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Отметим, во время протестов в Беларуси были задержаны 213 человек. Больше всего из них были задержаны в Минске - 110 человек. Правоохранители для разгона протестующих использовали светошумовые гранаты. На данный момент известно о раненых и одном погибшем.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа призвали белорусские власти придерживаться основных демократических стандартов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах, вспыхнувшее в результате протестов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь