Польша предлагает экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси

Фото: Матеуш Моравецкий (facebook com MorawieckiPL)

Это случилось после ночных протестов в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести экстренный саммит Евросоюза из-за ситуации Беларуси. Это случилось после ночных протестов в Беларуси, вспыхнувших в день выборов президента.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Отметим, во время протестов в Беларуси были задержаны 213 человек. Больше всего из них были задержаны в Минске - 110 человек. Правоохранители для разгона протестующих использовали светошумовые гранаты. На данный момент известно о раненых и одном погибшем.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа призвали белорусские власти придерживаться основных демократических стандартов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах, вспыхнувшее в результате протестов.