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ЕС отключит Россию от SWIFT в случае полномасштабного вторжения в Украину, - FT

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Пятница 17 декабря 2021 17:07
ЕС отключит Россию от SWIFT в случае полномасштабного вторжения в Украину, - FT Фото: ЕС отключит Россию от SWIFT в случае полномасштабного вторжения в Украину (naslovi.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Российские банки планируют отключить от сети SWIFT, если Кремль прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину. Соответствующее решение является частью санкций от ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В первую очередь, санкции Евросоюза будут нацелены против частных российских банков и будут предусматривать ограничения на экспорт определенных технологий в Россию. Речь идет об ограничениях в химической и телекоммуникационной промышленностях.

В то же время санкции будут введены и против олигархов, однако пока их имена еще неизвестны.

Как отмечают представители правительства Германии, пока нет конкретных ограничений, поскольку неизвестно какой ущерб санкции против России могут нанести и самому ЕС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

В то же время по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, единую позицию относительно агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС.

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