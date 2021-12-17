ЕС отключит Россию от SWIFT в случае полномасштабного вторжения в Украину, - FT

Российские банки планируют отключить от сети SWIFT, если Кремль прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину. Соответствующее решение является частью санкций от ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В первую очередь, санкции Евросоюза будут нацелены против частных российских банков и будут предусматривать ограничения на экспорт определенных технологий в Россию. Речь идет об ограничениях в химической и телекоммуникационной промышленностях.

В то же время санкции будут введены и против олигархов, однако пока их имена еще неизвестны.

Как отмечают представители правительства Германии, пока нет конкретных ограничений, поскольку неизвестно какой ущерб санкции против России могут нанести и самому ЕС.