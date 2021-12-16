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Единую позицию по России озвучат на саммите ЕС: Брюссель готов обсуждать санкции

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Брюссель, Четверг 16 декабря 2021 00:20
Единую позицию по России озвучат на саммите ЕС: Брюссель готов обсуждать санкции Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Единую позицию по агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС. Брюссель готов обсуждать санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля по итогам саммита "Восточного партнерство".

По его словам, ситуация вокруг Украины и России будет обсуждаться на саммите 16 декабря.

"Что касается Украины и развития событий вокруг нее, милитаризации со стороны России, то мы подготовили очень твердую и единую позицию, которая завтра будет обсуждаться на саммите", - сказал он.

Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против РФ, если понадобится.

"Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости", - отметил он.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что все участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.

"Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины. Мы призываем Россию к деэскалации и воздержаться от любых агрессивных действий", - сказала она.

При этом саммит "Восточного партнерства" в декларации призвал разрешить конфликты в регионе, но не упомянул РФ.

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