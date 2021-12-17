ЄС відключить Росію від SWIFT у разі повномасштабного вторгнення в Україну, - FT

Російські банки планують відключити від мережі SWIFT, якщо Кремль вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну. Відповідне рішення є частиною санкцій від ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

В першу чергу, санкції Євросоюзу будуть націлені проти приватних російських банків й передбачатимуть обмеження на експорт певних технологій до Росії. Йдеться про обмеження у хімічній й телекомунікаційній промисловостях.

Водночас санкції будуть введені й проти олігархів, однак наразі їх імена ще невідомі.

Як відзначають представники уряду Німеччини, наразі немає конкретних обмежень, оскільки невідомо яких збитків санкції проти Росії можуть завдати й самому ЄС.