ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС відключить Росію від SWIFT у разі повномасштабного вторгнення в Україну, - FT

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 17:07
ЄС відключить Росію від SWIFT у разі повномасштабного вторгнення в Україну, - FT Фото: ЄС відключить Росію від SWIFT у разі повномасштабного вторгнення в Україну (naslovi.eu)
Автор: Сергій Пишкін

Російські банки планують відключити від мережі SWIFT, якщо Кремль вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну. Відповідне рішення є частиною санкцій від ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

В першу чергу, санкції Євросоюзу будуть націлені проти приватних російських банків й передбачатимуть обмеження на експорт певних технологій до Росії. Йдеться про обмеження у хімічній й телекомунікаційній промисловостях.

Водночас санкції будуть введені й проти олігархів, однак наразі їх імена ще невідомі.

Як відзначають представники уряду Німеччини, наразі немає конкретних обмежень, оскільки невідомо яких збитків санкції проти Росії можуть завдати й самому ЄС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Водночас за словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз SWIFT
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах