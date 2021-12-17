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Евросоюз заявил о готовности ввести санкции, которые дорого обойдутся России

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Бельгия, Пятница 17 декабря 2021 06:57
Евросоюз заявил о готовности ввести санкции, которые дорого обойдутся России Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся Российской Федерации в случае, если российские войска вторгнутся в Украину. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, страны ЕС готовы к санкциям, если Россия выступит против Украины.

"Пусть не будет никаких сомнений. Если Россия выступит против Украины, Союз сможет принять санкции, которые могут дорого обойтись. Мы проделали свою работу в этом отношении", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции после саммит лидеров ЕС.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии напомнили, что Россия является стороной конфликта. С этой позиции в ЕС будут реагировать в случае новой агрессии РФ против Украины.

Также сообщалось, что в Брюсселе обсуждали ситуацию в Украине. Там говорили о возможных санкциях по отношению к РФ.

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