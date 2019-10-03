ЕС отклонил последнее предложение Великобритании по Brexit

Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании относительно выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в Европарламенте заявили, что последнее предложение Великобритании не является основой для соглашения и призвали пересмотреть предложение.

"В нем нет приличного решения для таможни. И оно устанавливает жесткую границу на острове Ирландия", - сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

В пятницу Европейская комиссия по Brexit должна провести переговоры с британской стороной, в ходе которой сделает свои предложения по сделке.

Напомним, в среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу Великобритании из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее. Сообщалось, что это было последнее предложение. Как заявил Джонсон, в случае не удачи в переговорах Великобритания покинет ЕС без сделки.

Также сообщалось, что лейбористская партия Великобритании, которая является главной оппозицией правительству, не планирует выносить недоверие Джонсону до окончания переговоров между Великобританией и ЕС относительно Brexit.