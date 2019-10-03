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ЄС відхилив останню пропозицію Великобританії по Brexit

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В Європарламенті запропонували доопрацювати пропозицію

Європейський парламент відхилив останню пропозицію Великобританії щодо виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в Європарламенті заявили, що остання пропозиція Великобританії не є основою для угоди і закликали переглянути пропозицію.

"У ньому немає пристойного рішення для митниці. І воно встановлює жорстку кордон на острові Ірландія", - повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

У п'ятницю Європейська комісія з Brexit повинна провести переговори з британською стороною, в ході якої зробить свої пропозиції по угоді.

Нагадаємо, в середу, 2 жовтня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив ЄС чергове пропозиція по виходу Великобританії зі складу Союзу. За словами Джонсона, в ньому говориться, що не буде ніяких перевірок на ірландській кордоні або поблизу неї. Повідомлялося, що це було останнє речення. Як заявив Джонсон, у випадку не успіху в переговорах Великобританія покине ЄС без операції.

Також повідомлялося, що лейбористська партія Великобританії, яка є головною опозицією уряду, не планує виносити недовіру Джонсону до закінчення переговорів між Великобританією та ЄС щодо Brexit.

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