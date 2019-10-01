Британская оппозиция рассказала, при каких условиях объявят недоверие Джонсону

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Вопрос о недоверии Джонсону будут рассматривать после саммита ЕС 17-18 октября

Главные представители оппозиции в британском парламенте Лейбористская партия не будет настаивать на голосовании за недоверие премьер-министру Борису Джонсону до завершения саммита Европейского союза 17-18 октября, где должен быть решен вопрос выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из лидеров лейбористской партии Джона МакДоннелла, будет рассматривать вопрос о недоверии в случае провала сделки по Brexit с ЕС, а также если Борис Джонсон не будет соблюдать закон, принятый парламентом об отсрочке выхода.

"Большое количество людей среди 21 консерватора, очевидно, захотят посмотреть, вернет ли Борис Джонсон какую-то сделку и, во-вторых, подаст ли он какое-то заявление об отсрочке", - заявил МакДоннел.

Ранее сообщалось, что Бориса Джонсона могут отправить в отставку на этой неделе. По данным британских СМИ, представители оппозиционных сил пытаются освободить Джонсона с должности, чтобы обеспечить очередную отсрочку по Brexit.

До этого премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из состава ЕС 31 октября, несмотря на то, удастся ли заключить сделку или нет.