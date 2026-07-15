ЄС оновив правила для українців: хто тепер не отримає статус біженця

Країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься виключно тим громадянам України, які виконують свої військові обов'язки перед державою.

У рішенні чітко прописано правила дії цього обмеження:

воно стосуватиметься лише нових заявників, які вперше звертаються за отриманням статусу;

обмеження не поширюватиметься на тих українців, які вже офіційно користуються тимчасовим захистом на території Євросоюзу.

Як пояснив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган, "ЄС залишається непохитним" у підтримці українського народу. Водночас європейські партнери прагнуть переконатися, що Україна має спроможність оборонятися від російської агресії, тому оновлена схема враховує законні оборонні потреби Києва.

Як працюватиме новий механізм перевірки

Для того щоб отримати тимчасовий захист у ЄС, новим заявникам доведеться документально підтвердити виконання військових обов'язків. Зробити це можна буде кількома способами:

пред'явити паспорт із відміткою про виїзд, яку поставили українські прикордонні органи влади. Це підтвердить, що громадянин залишив межі України на законних підставах;

надати паперовий або електронний документ, який офіційно підтверджує звільнення від виконання військових обов'язків чи доводить факт їх виконання.

Спеціальний механізм надання тимчасового захисту було вперше активовано на початку повномасштабного вторгнення РФ у березні 2022 року. За цей час програмою допомоги та безпечного прихистку в країнах Євросоюзу скористалися 4,38 млн осіб.