ЄС оновив правила для українців: хто тепер не отримає статус біженця

ЄС продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Проте тепер правила надання цього статусу стануть суворішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Євроради.
Країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься виключно тим громадянам України, які виконують свої військові обов'язки перед державою.
У рішенні чітко прописано правила дії цього обмеження:
Як пояснив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган, "ЄС залишається непохитним" у підтримці українського народу. Водночас європейські партнери прагнуть переконатися, що Україна має спроможність оборонятися від російської агресії, тому оновлена схема враховує законні оборонні потреби Києва.
Для того щоб отримати тимчасовий захист у ЄС, новим заявникам доведеться документально підтвердити виконання військових обов'язків. Зробити це можна буде кількома способами:
Спеціальний механізм надання тимчасового захисту було вперше активовано на початку повномасштабного вторгнення РФ у березні 2022 року. За цей час програмою допомоги та безпечного прихистку в країнах Євросоюзу скористалися 4,38 млн осіб.
Нагадаємо, для українців, які розглядають можливість повернення з-за кордону, запустили спеціальну платформу "Додому". Вона допомагає спланувати повернення, пропонуючи покрокові рекомендації - від пошуку житла та роботи до влаштування дітей у навчальні заклади.
Зазначимо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що всі молоді українці, придатні до військової служби, мають перебувати в Україні та долучатися до її захисту від російської агресії.