ЕС обновил правила для украинцев: кто теперь не получит статус беженца

ЕС продлил действие статуса временной защиты для украинских искателей убежища еще на один год - до 4 марта 2028 года. Однако теперь правила предоставления этого статуса станут строже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросовета.
Страны ЕС согласились, что в дальнейшем временная защита будет предоставляться исключительно гражданам Украины, которые выполняют свои военные обязанности перед государством.
В решении четко прописаны правила действия этого ограничения:
Как пояснил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, "ЕС остается непоколебимым" в поддержке украинского народа. В то же время европейские партнеры стремятся убедиться, что у Украины есть возможность обороняться от российской агрессии, поэтому обновленная схема учитывает законные оборонные потребности Киева.
Чтобы получить временную защиту в ЕС, новым заявителям придется документально подтвердить выполнение военных обязанностей. Сделать это можно будет несколькими способами:
Специальный механизм предоставления временной защиты был впервые активирован в начале полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года. За это время программой помощи и безопасного убежища в странах Евросоюза воспользовались 4,38 млн человек.
Напомним, для украинцев, рассматривающих возможность возвращения из-за границы, запустили специальную платформу "Додому". Она помогает спланировать возвращение, предлагая пошаговые рекомендации - от поиска жилья и работы до устройства детей в учебные заведения.
Отметим, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что все молодые украинцы, пригодные к военной службе, должны находиться в Украине и приобщаться к ее защите от российской агрессии.