ЄС оголосить 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Euractiv

Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року - четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Як зазначає видання з посиланням на неназваного дипломата, ЄС може представити новий пакет обмежувальних заходів саме до річниці агресії РФ проти України.
"Дипломат заявив, що 20-й пакет санкцій ЄС очікується до 24 лютого, четвертої річниці війни", - пише Euractiv.
За даними видання, ініціаторами посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція.
Вони пропонують запровадити нові обмеження на експорт предметів розкоші до Росії, обслуговування нафтових танкерів, а також скоротити квоти на імпорт російських добрив.
Нагадаємо, про те що посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну раніше писало видання Welt.
Нові обмеження включатимуть заборону на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, причетних до викрадення дітей та ідеологічного перевиховання.
Також очікуються санкції в енергетичному та банківському секторах, а Брюссель розглядає заборону імпорту російського урану, що торкнеться Федерального агентства з атомної енергії Росії - “Росатому”.
Також, за даними ЗМІ, 20-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту і сталь.
Як відомо, у жовтні ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".
Раніше ЗМІ повідомляли, що посли Європейського Союзу продовжують обговорювати новий пакет санкцій проти Росії. В рамках його підготовки до "чорного списку" вже додали, зокрема, понад 40 танкерів "тіньового флоту".