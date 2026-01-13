UA

Економіка Авто Tech

ЄС оголосить 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Euractiv

Фото: ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці її вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року - четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як зазначає видання з посиланням на неназваного дипломата, ЄС може представити новий пакет обмежувальних заходів саме до річниці агресії РФ проти України.

"Дипломат заявив, що 20-й пакет санкцій ЄС очікується до 24 лютого, четвертої річниці війни", - пише  Euractiv.

За даними видання, ініціаторами посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція.

Вони пропонують запровадити нові обмеження на експорт предметів розкоші до Росії, обслуговування нафтових танкерів, а також скоротити квоти на імпорт російських добрив.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, про те що посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну раніше писало видання Welt.

Нові обмеження включатимуть заборону на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, причетних до викрадення дітей та ідеологічного перевиховання.

Також очікуються санкції в енергетичному та банківському секторах, а Брюссель розглядає заборону імпорту російського урану, що торкнеться Федерального агентства з атомної енергії Росії - “Росатому”.

Також, за даними ЗМІ, 20-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту і сталь.

Як відомо, у жовтні ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".

Раніше ЗМІ повідомляли, що посли Європейського Союзу продовжують обговорювати новий пакет санкцій проти Росії. В рамках його підготовки до "чорного списку" вже додали, зокрема, понад 40 танкерів "тіньового флоту".

ЄвросоюзРосійська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна в Україні