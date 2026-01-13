ЄС оголосить 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Euractiv

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, про те що посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну раніше писало видання Welt.

Нові обмеження включатимуть заборону на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, причетних до викрадення дітей та ідеологічного перевиховання.

Також очікуються санкції в енергетичному та банківському секторах, а Брюссель розглядає заборону імпорту російського урану, що торкнеться Федерального агентства з атомної енергії Росії - “Росатому”.

Також, за даними ЗМІ, 20-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту і сталь.

Як відомо, у жовтні ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".

Раніше ЗМІ повідомляли, що посли Європейського Союзу продовжують обговорювати новий пакет санкцій проти Росії. В рамках його підготовки до "чорного списку" вже додали, зокрема, понад 40 танкерів "тіньового флоту".