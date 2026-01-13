ЄС оголосить 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Euractiv

Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року - четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Вони пропонують запровадити нові обмеження на експорт предметів розкоші до Росії, обслуговування нафтових танкерів, а також скоротити квоти на імпорт російських добрив.

За даними видання, ініціаторами посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція.

"Дипломат заявив, що 20-й пакет санкцій ЄС очікується до 24 лютого , четвертої річниці війни", - пише Euractiv.

Як зазначає видання з посиланням на неназваного дипломата, ЄС може представити новий пакет обмежувальних заходів саме до річниці агресії РФ проти України.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, про те що посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну раніше писало видання Welt.

Нові обмеження включатимуть заборону на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, причетних до викрадення дітей та ідеологічного перевиховання.

Також очікуються санкції в енергетичному та банківському секторах, а Брюссель розглядає заборону імпорту російського урану, що торкнеться Федерального агентства з атомної енергії Росії - “Росатому”.

Також, за даними ЗМІ, 20-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту і сталь.

Як відомо, у жовтні ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".

Раніше ЗМІ повідомляли, що посли Європейського Союзу продовжують обговорювати новий пакет санкцій проти Росії. В рамках його підготовки до "чорного списку" вже додали, зокрема, понад 40 танкерів "тіньового флоту".