ЕС объявит 20-й пакет санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину, - Euractiv

Европейский Союз планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля 2026 года - четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Они предлагают ввести новые ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию, обслуживание нефтяных танкеров, а также сократить квоты на импорт российских удобрений.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванного дипломата, ЕС может представить новый пакет ограничительных мер именно к годовщине агрессии РФ против Украины.

Санкции ЕС против России

Напомним, о том, что послы Европейского Союза планируют принять 20 пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину ранее писало издание Welt.

Новые ограничения будут включать запрет на поездки и замораживание активов для лиц и организаций, причастных к похищению детей и идеологическому перевоспитанию.

Также ожидаются санкции в энергетическом и банковском секторах, а Брюссель рассматривает запрет импорта российского урана, что коснется Федерального агентства по атомной энергии России - "Росатома".

Также, по данным СМИ, 20-й пакет санкций ЕС будет направлен на российскую "атомку", нефть и сталь.

Как известно, в октябре ЕС официально одобрил 19-й пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на "теневой флот".

Ранее СМИ сообщали, что послы Европейского Союза продолжают обсуждать новый пакет санкций против России. В рамках его подготовки в "черный список" уже добавили, в частности, более 40 танкеров "теневого флота".