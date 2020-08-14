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ЕС может ввести запрет на въезд ответственным за ситуацию в Беларуси

Брюссель, Пятница 14 августа 2020 11:56
ЕС может ввести запрет на въезд ответственным за ситуацию в Беларуси
Фото: Жан Ассельборн (flickr.com/mfarussia)
Автор: РБК-Украина

Чехия и Литва это поддерживают

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ЕС может запретить въезд для тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Беларуси. По его словам, в числе рассматриваемых мер также заморозка активов этих людей.

Об этом сообщает DW.

"Это жестокий курс действий против правил и законов свободного общества. Он диктатор", - добавил Ассельборн.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министерство иностранных дел Литвы также присоединились к призыву к введению санкций против руководства Беларуси.

Напомним, ЕС может ввести санкции против Беларуси до конца августа.

Кроме того, протесты в Беларуси продолжаются уже пятый день - подробнее в материале РБК-Украина.

Отметим, что госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие.

Добавим, что Литва в ЕС будет стремиться поднять вопрос о санкциях против Беларуси.

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