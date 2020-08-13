ЕС может принять санкции против Беларуси в конце августа, - Reuters

За санкции против Беларуси выступили ряд стран
Европейский союз может ввести новые санкции против Беларуси уже в конце августа. Ряд глав европейских стран высказались в их пользу.
Об этом сообщает Reuters.
Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций.
Отметим, что в 14 августа состоится экстренное заседание ЕС из-за ситуации в Беларуси.
Напомним, Польша предложила провести экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.
Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие.
Добавим, что Литва в ЕС будет стремиться поднять вопрос о санкциях против Беларуси.