ЕС может принять санкции против Беларуси в конце августа, - Reuters

Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)

За санкции против Беларуси выступили ряд стран

Европейский союз может ввести новые санкции против Беларуси уже в конце августа. Ряд глав европейских стран высказались в их пользу.

Об этом сообщает Reuters.

Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций.

Отметим, что в 14 августа состоится экстренное заседание ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Напомним, Польша предложила провести экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие.

Добавим, что Литва в ЕС будет стремиться поднять вопрос о санкциях против Беларуси.