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Глава Еврокомиссии выступила за санкции против Беларуси

Брюссель, Пятница 14 августа 2020 13:28
Глава Еврокомиссии выступила за санкции против Беларуси
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД стран Евросоюза сегодня обсудят санкции

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение дополнительных санкций против Беларуси за непрозрачные выборы и разгон протестов. Решение об этом могут принять уже сегодня.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

По ее словам, Европе нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или права человека в Беларуси.

"Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав людей в Беларуси на основные свободы и демократию", - добавила она.

Напомним, ранее Reuters писал, что Европейский союз может ввести новые санкции против Беларуси уже в конце августа, а Германия, Австрия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций.

Отметим, накануне лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Беларуси; кроме того, они призвали остановить насилие, а также выдвинули действующей власти несколько условий.

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