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ЕС одобрил оборонную концепцию, а Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь переселенцам: новости за 21 марта

Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

ЕС одобрил первую в истории совместную оборонную концепцию "Стратегический компас", в Киеве и области опять усилили комендантский час, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь переселенцам. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 21 марта - в материале РБК-Украина.

Брюссель начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил, что Брюссель уже начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС. Заключение будет предоставлено в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вархели в Twitter.

"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работу над подготовкой заключения на основе заявки на членство для Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - написал он.

У Путина исключили прекращение огня на время переговоров с Украиной

На время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У президента РФ Владимира Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.

В частности, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, будет ли действовать режим прекращения огня на переговорах. "Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется … подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс", - ответил он.

ЕС одобрил первую в истории совместную оборонную концепцию "Стратегический компас", - МИД Латвии

ЕС одобрил первую в истории совместную стратегию союза в области безопасности и обороны "Стратегический компас". Целью которой является лучше реагировать на внешние кризисы, защищать союз, его граждан и более эффективно использовать имеющиеся возможности в сфере обороны во взаимодействии с НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии в Twitter.

"Европейский Союз только что одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - написал он.

Оккупанты убили в Харькове 96-летнего узника нацистских концлагерей

Российские оккупанты убили Бориса Романченка, который пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Мужчина погиб в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. Как сообщил внук, мужчина проживал в многоэтажке в Харькове. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

"Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора",- пишет пресс-служба.

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