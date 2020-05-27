ЕС обнародовал план по спасению экономик на 750 млрд евро

Фото: флаги ЕС в Брюсселе (csamir.com)

Большую част денег получат Испания и Италия

В среду, 27 мая, Европейская комиссия обнародовала план по спасению экономик стран блока от последствий пандемии коронавируса. Члены Евросоюза получат 750 миллиардов евро, из которых две трети составят гранты, а остальное - займы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Большую часть из этих денег получат Италия и Испания, которые наиболее пострадали от пандемии. Страны получат гранты и кредиты в размере 313 миллиардов евро.

Больший объем помощи также будет предоставлен более южным странам блока, поскольку они во многом зависят от туризма, который сейчас приостановлен, и имеют высокую задолженность.

Цель плана также заключается в том, чтобы защитить единый рынок ЕС от разрыва из-за разнонаправленного экономического роста и уровня благосостояния.

Также отмечается, что долгосрочный пакет помощи странам на 2021-2027 год будет установлен в размере 1,1 трлн евро.

"В целом, план восстановления предполагает выделение 1,85 триллиона евро, чтобы помочь запустить нашу экономику и обеспечить дальнейшее развитие Европы", - говорится в документе плана.

Гранты в 500 миллиардов евро соответствуют пожеланиям двух крупнейших экономик ЕС - Франции и Германии - хотя некоторые страны предпочли бы, чтобы пакет восстановления включал только кредиты.

Напомним, Меркель и Макрон представили инициативу по выходу Европейского союза из коронакризиса, которая предусматривает выделение 500 млрд евро.

Позже Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция раскритиковали это предложение, представив свою инициативу.

После этого президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал вышеупомянутые страны не экономить на преодолении кризиса, добавив, что общий рынок ЕС им очень нужен.

Также РБК-Украина писало, что половина граждан ЕС столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.

Кроме этого, ранее агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики, добавив, что Европе понадобится больше времени, чтобы вернуться на докоронавирусные показатели экономики.

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Автор: Максим Зайченко