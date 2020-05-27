ЄС оприлюднив план з порятунку економік на 750 млрд євро

Фото: прапори ЄС у Брюсселі (csamir.com)

Більшу частину грошей отримають Іспанія та Італія

У середу, 27 травня, Європейська комісія оприлюднила план з порятунку економік країн блоку від наслідків пандемії коронавірусу. Члени Євросоюзу отримають 750 мільярдів євро, з яких дві третини складуть гранти, а решта - позики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Більшу частину з цих грошей отримають Італія та Іспанія, які найбільш постраждали від пандемії. Країни отримають гранти та кредити в розмірі 313 мільярдів євро.

Більший обсяг допомоги також буде надано більш південним країнам блоку, оскільки вони багато в чому залежать від туризму, який зараз призупинено, і мають високу заборгованість.

Мета плану також полягає в тому, щоб захистити єдиний ринок ЄС від розриву через різноспрямоване економічне зростання та рівень добробуту.

Також зазначається, що довгостроковий пакет допомоги країнам на 2021-2027 рік буде встановлений у розмірі 1,1 трлн євро.

"Загалом, план відновлення передбачає виділення 1,85 трильйона євро, щоб допомогти запустити нашу економіку і забезпечити подальший розвиток Європи", - йдеться в документі плану.

Гранти в 500 мільярдів євро відповідають побажанням двох найбільших економік ЄС - Франції та Німеччини - хоча деякі країни воліли б, щоб пакет відновлення включав тільки кредити.

Нагадаємо, Меркель і Макрон представили ініціативу щодо виходу Європейського союзу з коронакризи, яка передбачає виділення 500 млрд євро.

Пізніше Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція розкритикували цю пропозицію, представивши свою ініціативу.

Після цього президент Європарламенту Девід Сассолі закликав вищезгадані країни не економити на подолання кризи, додавши, що загальний ринок ЄС їм дуже потрібний.

Також РБК-Україна писало, що половина громадян ЄС зіткнулися з фінансовими проблемами через пандемію коронавірусу.

Крім цього, раніше агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки, додавши, що Європі знадобиться більше часу, щоб повернутися на докоронавирусні показники економіки.

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Автор: Максим Зайченко