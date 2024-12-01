ЄС обіцяє владі Грузії "прямі наслідки" через розгони мітингів і заморозку євроінтеграції

Чиновниця зазначила, що ЄС підтримує прагнення громадян Грузії щодо євроінтеграції країни.

"Ми підтримуємо грузинський народ і його вибір європейського майбутнього", - йдеться в дописі Каллас.

Також вона засудила насильство з боку співробітників грузинських правоохоронних органів під час розгону акцій протесту в містах, зокрема в Тбілісі. Та попередила про реакцію з боку ЄС

"Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і шкодуємо про сигнали правлячої партії не продовжувати шлях Грузії до ЄС і демократичний відкат країни. Це матиме прямі наслідки з боку ЄС", - написала Каллас.

За її словами, щодо представників влади Грузії з боку Брюсселя, зокрема, можуть бути введені санкції та певні обмеження на видачу віз для в'їзду в країни ЄС.

Протести в Грузії

Нагадаємо, з 28 листопада у Тбілісі розпочалися масові акції протесту після заяви прем'єра Грузії, що уряд відмовляється від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що протести у Тбілісі стали розганяти силовики, які застосовучі димові шашки, сльозогінний газ та водомети.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України засудило силовий розгін протестів у Грузії.

30 листопада в Держдепі США заявили, що Штати призупинили стратегічне партнерство із Грузією. Таке рішення було ухвалене у відповідь на відмову влади від переговорів про вступ до Євросоюзу та силовий розгін демонстрантів.

Між тим у Грузії вже четвертий день тривають протести проти зриву євроінтеграції. Яка там ситуація зараз - читайте в матеріалі РБК-Україна.