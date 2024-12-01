У Грузії четвертий день тривають протести: яка ситуація зараз
У Грузії четвертий день тривають протести проти зриву євроінтеграції. Мітингувальники не розійшлися, попри спроби силовиків розігнати протести.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" та "Перший канал Грузії".
Станом на ранок 1 грудня у Тбілісі та інших містах Грузії продовжуються масштабні мітинги проти керівної партії "Грузинська мрія". Акції були спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.
У грузинській столиці учасники мітингу продовжують акцію протесту на проспекті Чавчавадзе. Попри спроби силового розгону, багато грузинів залишилася на ніч на вулицях. Протестувальники у Тбілісі палять багаття, щоб зігрітися.
Мітингувальники сьогодні зранку зібралися біля будівлі Тбіліського державного університету. До того протестувальники стояли перед Філармонією, куди вони перемістилися з проспекту Руставелі.
Учасники мітингу закликають громадян вийти на мітинг.
Як повідомляють ЗМІ, вчора у Тбілісі на протесті постраждав фоторепортер громадського мовника та Reuters Іраклій Геденідзе. Йому в ногу, ймовірно, потрапила піротехніка.
Протести у Грузії
Нагадаємо, 28 листопада, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що країна відмовляється починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року. Це викликало хвилю протестів, які тривають вже четвертий день.
Мітинги супроводжуються сутичками з силовиками, які намагаються силою розігнати протести. Ввечері 30 листопада ситуація ще більше загострилася. Протестувальники у Тбілісі використали проти правоохоронців піротехніку та різні предмети, поліція кілька разів застосувала водомети та сльозогінний газ.
Також повідомлялося, учасники акції будували барикади, а у будівлі грузинського парламенту спалахнула пожежа.
Грузинські дипломати звільняються через зрив владою євроінтеграції. США тим часом призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
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