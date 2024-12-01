У Грузії четвертий день тривають протести: яка ситуація зараз

У Грузії четвертий день тривають протести проти зриву євроінтеграції. Мітингувальники не розійшлися, попри спроби силовиків розігнати протести.

Станом на ранок 1 грудня у Тбілісі та інших містах Грузії продовжуються масштабні мітинги проти керівної партії "Грузинська мрія". Акції були спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

У грузинській столиці учасники мітингу продовжують акцію протесту на проспекті Чавчавадзе. Попри спроби силового розгону, багато грузинів залишилася на ніч на вулицях. Протестувальники у Тбілісі палять багаття, щоб зігрітися.

Мітингувальники сьогодні зранку зібралися біля будівлі Тбіліського державного університету. До того протестувальники стояли перед Філармонією, куди вони перемістилися з проспекту Руставелі.

Учасники мітингу закликають громадян вийти на мітинг.

Як повідомляють ЗМІ, вчора у Тбілісі на протесті постраждав фоторепортер громадського мовника та Reuters Іраклій Геденідзе. Йому в ногу, ймовірно, потрапила піротехніка.