МЗС України засудило силовий розгін протестів у Грузії

Україна засуджує силовий розгін мирної акції протесту в Тбілісі. Зокрема розчарована рішенням уряду Грузії призупинити переговори щодо вступу до Європейського союзу (ЄС) до 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Україна рішуче засуджує застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі. Закликаємо владу країни поважати право громадян Грузії на мирний протест та утримуватись від насильства і провокацій", - пише МЗС.

Відомство додає, що загострення внутрішньополітичної ситуації в країні є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Останні ж, своєю чергою, повинні бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.

У тому ж числі Київ розчарований рішенням Тбілісі призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС.

"Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві. Не дарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу", - відзначає МЗС.

Україна закликає Грузію поважати прагнення більшості грузинського народу бути частиною Європи й повернутись до виконання реформ, які необхідні для членства в ЄС.

Протести у Грузії

У четвер, 28 листопада, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна не планує розпочинати переговори про вступ до Європейського Союзу, відклавши цей процес до кінця 2028 року.

Крім того, грузинський уряд відмовився від отримання будь-якої фінансової підтримки з боку ЄC. Кобахідзе назвав гранти та кредити від ЄС способом чинення тиску на Грузію.

Після цієї заяви у столиці країни, Тбілісі, спалахнули протести, які супроводжувалися сутичками. Під час спроби силовиків розігнати демонстрацію сталися затримання, а також зафіксовані постраждалі.

Десятки грузинських дипломатів висловили незгоду із рішенням щодо припинення процесу євроінтеграції.