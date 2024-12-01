ЕС обещает власти Грузии "прямые последствия" из-за разгона митинга и заморозки евроинтеграции

Чиновница отметила, что ЕС поддерживает стремление граждан Грузии относительно евроинтеграции страны.

"Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор европейского будущего", - говорится в сообщении Каллас.

Также она осудила насилие со стороны сотрудников грузинских правоохранительных органов во время разгона акций протеста в городах, в частности, в Тбилиси, и предупредила о реакции со стороны ЕС.

"Мы осуждаем насилие против протестующих и сожалеем о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в ЕС и демократический откат страны. Это будет иметь прямые последствия со стороны ЕС", - написала Каллас.

По ее словам, в отношении представителей властей Грузии со стороны Брюсселя, в частности, могут быть введены санкции и определенные ограничения на выдачу виз для въезда в страны ЕС.

Протесты в Грузии

Напомним, с 28 ноября в Тбилиси начались массовые акции протеста после заявления премьера Грузии, что правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

Ранее сообщалось, что протесты в Тбилиси стали разгонять силовики, применяя дымовые шашки, слезоточивый газ и водометы.

Добавим, что Министерство иностранных дел Украины осудило силовой разгон протестов в Грузии.

30 ноября в Госдепе США заявили, что Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Такое решение было принято в ответ на отказ от переговоров о вступлении в Евросоюз, и силовой разгон демонстрантов.

Между тем, в Грузии уже четвертый день продолжаются протесты против срыва евроинтеграции. Какая там ситуация сейчас - читайте в материале РБК-Украина.