США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство із Грузією. У відповідь на відмову влади від переговорів про вступ до Євросоюзу та силовий розгін демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

У заяві йдеться про те, що рішення правлячої партії "Грузинська мрія" призупинити процес вступу до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу. Таким чином, влада зробила країну більш уразливою для Кремля.

Крім того, США засуджують силовий розгін демонстрантів у Тбілісі та закликають усі сторони забезпечити мирний характер протестів. Дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи стратегічного партнерства зі США, заснованого на спільних цінностях та прихильності до демократії, верховенства закону і так далі.

"В результаті Сполучені Штати призупинили дію цього механізму", - зазначили у Держдепі.

Відмова Грузії від переговорів щодо вступу до ЄС

Цього тижня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори до 2028 року. "Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", - сказав він.

Після цього протести в Грузії почалися з новою силою. Напередодні силовики протягом семи годин розганяли акцію у Тбілісі, повідомлялося про постраждалих демонстрантів. Низка послів та інших посадових осіб заявили про незгоду з новим курсом та подали у відставку.