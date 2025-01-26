ЄС назвав фіктивними "вибори" президента Білорусі

Вибори в Білорусі були нелегітимними через фальсифікації, репресії та обмеження прав громадян. Водночас Європейський Союз закликає до негайного звільнення політичних в'язнів.
Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Європейського Союзу.
"Ми закликаємо режим негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником Представництва Європейського Союзу", - підкреслила глава дипломатії ЄС.
У Білорусь 26 січня проходять так звані "вибори" президента. Олександр Лукашенка, який 30 років перебуває при владі, всьоме висунув свою кандидатуру.
Останні вибори у 2020 році завершилися протестами, оскільки результати були сфальсифіковані. Багато опозиційних політиків опинитися за ґратами, а лідерка опозиції Світлана Тихановська втекла з Білорусі.
В ЄС заявили, що вважають "вибори" у білорусі фіктивними, а Лукашенко нелегітимним.
Зауважимо, що сам Лукашенко поскаржився, що йому немає заміни, через що нібито йому й довелось йти на вибори.
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