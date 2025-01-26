ЄС назвав фіктивними "вибори" президента Білорусі

"Вибори" у Білорусі

У Білорусь 26 січня проходять так звані "вибори" президента. Олександр Лукашенка, який 30 років перебуває при владі, всьоме висунув свою кандидатуру.

Останні вибори у 2020 році завершилися протестами, оскільки результати були сфальсифіковані. Багато опозиційних політиків опинитися за ґратами, а лідерка опозиції Світлана Тихановська втекла з Білорусі.

В ЄС заявили, що вважають "вибори" у білорусі фіктивними, а Лукашенко нелегітимним.

Зауважимо, що сам Лукашенко поскаржився, що йому немає заміни, через що нібито йому й довелось йти на вибори.

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