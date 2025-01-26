ЕС назвал фиктивными "выборы" президента Беларуси

Выборы в Беларуси были нелегитимными из-за фальсификаций, репрессий и ограничения прав граждан. В то же время Европейский Союз призывает к немедленному освобождению политических заключенных.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского Союза.
"Мы призываем режим немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых удерживаются безосновательно, включая работника Представительства Европейского Союза", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.
В Беларусь 26 января проходят так называемые "выборы" президента. Александр Лукашенко, который 30 лет находится у власти, в седьмой раз выдвинул свою кандидатуру.
Последние выборы в 2020 году завершились протестами, поскольку результаты были сфальсифицированы. Многие оппозиционные политики оказаться за решеткой, а лидер оппозиции Светлана Тихановская сбежала из Беларуси.
В ЕС заявили, что считают "выборы" в Беларуси фиктивными, а Лукашенко нелегитимным.
Заметим, что сам Лукашенко пожаловался, что ему нет замены, из-за чего якобы ему и пришлось идти на выборы.
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