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ЕС назвал фиктивными "выборы" президента Беларуси

Фото: ЕС осудил "выборы" в Беларуси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Выборы в Беларуси были нелегитимными из-за фальсификаций, репрессий и ограничения прав граждан. В то же время Европейский Союз призывает к немедленному освобождению политических заключенных.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского Союза.

"Мы призываем режим немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых удерживаются безосновательно, включая работника Представительства Европейского Союза", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

"Выборы" в Беларуси

В Беларусь 26 января проходят так называемые "выборы" президента. Александр Лукашенко, который 30 лет находится у власти, в седьмой раз выдвинул свою кандидатуру.

Последние выборы в 2020 году завершились протестами, поскольку результаты были сфальсифицированы. Многие оппозиционные политики оказаться за решеткой, а лидер оппозиции Светлана Тихановская сбежала из Беларуси.

В ЕС заявили, что считают "выборы" в Беларуси фиктивными, а Лукашенко нелегитимным.

Заметим, что сам Лукашенко пожаловался, что ему нет замены, из-за чего якобы ему и пришлось идти на выборы.

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Беларусь