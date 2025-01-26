ЕС назвал фиктивными "выборы" президента Беларуси

"Выборы" в Беларуси

В Беларусь 26 января проходят так называемые "выборы" президента. Александр Лукашенко, который 30 лет находится у власти, в седьмой раз выдвинул свою кандидатуру.

Последние выборы в 2020 году завершились протестами, поскольку результаты были сфальсифицированы. Многие оппозиционные политики оказаться за решеткой, а лидер оппозиции Светлана Тихановская сбежала из Беларуси.

В ЕС заявили, что считают "выборы" в Беларуси фиктивными, а Лукашенко нелегитимным.

Заметим, что сам Лукашенко пожаловался, что ему нет замены, из-за чего якобы ему и пришлось идти на выборы.

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