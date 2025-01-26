ЕС назвал фиктивными "выборы" президента Беларуси
Выборы в Беларуси были нелегитимными из-за фальсификаций, репрессий и ограничения прав граждан. В то же время Европейский Союз призывает к немедленному освобождению политических заключенных.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского Союза.
"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной", - заявила Каллас.
Она отметила, что безжалостные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничение участия в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс любой легитимности.
"Мы призываем режим немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых удерживаются безосновательно, включая работника Представительства Европейского Союза", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.
Каллас отметила, что ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы.
"Как только Беларусь начнет демократический переход, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов", - подытожила она.
"Выборы" в Беларуси
В Беларусь 26 января проходят так называемые "выборы" президента. Александр Лукашенко, который 30 лет находится у власти, в седьмой раз выдвинул свою кандидатуру.
Последние выборы в 2020 году завершились протестами, поскольку результаты были сфальсифицированы. Многие оппозиционные политики оказаться за решеткой, а лидер оппозиции Светлана Тихановская сбежала из Беларуси.
В ЕС заявили, что считают "выборы" в Беларуси фиктивными, а Лукашенко нелегитимным.
Заметим, что сам Лукашенко пожаловался, что ему нет замены, из-за чего якобы ему и пришлось идти на выборы.
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