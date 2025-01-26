ЕС назвал фиктивными "выборы" президента Беларуси

Выборы в Беларуси были нелегитимными из-за фальсификаций, репрессий и ограничения прав граждан. В то же время Европейский Союз призывает к немедленному освобождению политических заключенных.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского Союза.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной", - заявила Каллас.

Она отметила, что безжалостные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничение участия в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс любой легитимности.

"Мы призываем режим немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых удерживаются безосновательно, включая работника Представительства Европейского Союза", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Каллас отметила, что ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы.