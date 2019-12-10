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В ЕС назвали условие улучшения отношений с Россией

Новости » Политика     10.12.2019 - 14:39
В ЕС назвали условие улучшения отношений с Россией
Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

В ЕС заявили о необходимости решения конфликта на Донбассе для улучшения отношений

Изменение отношений ЕС с РФ зависит от достижения долгосрочного решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Европарламента.

Отметим, вчера в рамках нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Изменение отношений ЕС с РФ критически зависит от достижения долгосрочного решения конфликта в Украине", - заявил Боррель.

Напомним, что вчера на нормандской встрече Зеленскому не удалось закрыть вопрос по контролю Украины над границей. По его словам, окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур.

Также один из представителей украинской делегации - министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может "за два дня взять границу". Украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут ОРДЛО.

РБК-Украина писало, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече. Также Зеленский добавил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

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