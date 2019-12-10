Кремль допускает изменение нормандского формата

Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

В Кремле предлагают согласовать изменение нормандского формата со всеми участниками

Кремль не исключает возможности изменения нормандского формата. Об этом сообщил представитель президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

В Кремле не исключают возможности изменения нормандского формата, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский, но только "согласуя со всеми участниками".

РосСМИ пишут, что на нормандском саммите большая часть вопросов касалась "ДНР" и "ЛНР", которые "представлены на переговорах не были".

Отметим, вчера состоялась нормандская встреча и отдельно двухсторонние переговоры Зеленского и Путина. Стороны обсуждали ситуацию на Донбассе и газовые вопросы.

Напомним, сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что США обязательно должны принимать участие в урегулировании конфликта на Донбассе. Кроме того, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Америка рассматривает это предложение.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.