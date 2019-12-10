У ЄС назвали умову поліпшення відносин з Росією

Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

В ЄС заявили про необхідність вирішення конфлікту на Донбасі для поліпшення відносин

Зміна відносин ЄС з РФ залежить від досягнення довгострокового рішення конфлікту на Донбасі. Про це заявив верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель, на прес-конференції, яку транслювала прес-служба Європарламенту.

Зазначимо, вчора в рамках нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін обговорювали ситуацію на Донбасі.

"Зміна відносин ЄС з РФ критично залежить від досягнення довгострокового вирішення конфлікту в Україні", - заявив Боррель.

Нагадаємо, що вчора на нормандської зустрічі Зеленському не вдалося закрити питання по контролю України над кордоном. За його словами, остаточно цей процес завершується після повної реалізації усіх політичних процедур.

Також один із представників української делегації - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може "за два дні взяти кордон". Українська поліція готова патрулювати з "представниками територіальних громад", коли незаконні збройні формування покинуть ОРДЛО.

РБК-Україна писало, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі. Також Зеленський додав, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.