Бизнес » Экономика

В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро

12:54 21.04.2026 Вт
2 мин
Украина уже на пороге первого транша
aimg Ирина Глухова
Фото: В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро (Getty Images)

Средства из кредитной программы Европейского Союза для Украины объемом 90 миллиардов евро могут начать поступать уже в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Деньги будут позже: ЕС отсрочил первый транш из 90 млрд евро для Украины

Заместитель министра иностранных дел Латвии Артьомс Уршульскис заявил, что рассчитывает на быстрый старт финансирования.

"Надеемся, что ЕС сможет начать выплачивать средства Украине уже в мае", - заявил он.

Между тем главный дипломат ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам сообщила, что ожидает положительных решений по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду 22 апреля.

"Мы обсудим войну в Украине и ожидаем некоторых положительных решений завтра по займу на 90 млрд евро. Украина действительно нуждается в этом займе. И это также будет сигналом, что у России не получится продержаться дольше, чем у Украины, сейчас это очень важно", - сказала она.

Также Каллас выразила надежду, что вскоре получится разблокировать и решение о новых санкциях против России, которые оказались в тупике из-за позиции Венгрии.

Кредит для Украины

Напомним, в конце 2025 года лидеры стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Но после того, как Россия повредила трубопровод "Дружба", Венгрия начала блокировать кредит. Премьер Виктор Орбан заявлял, что пока Украина не возобновит работу "Дружбы", предоставление займа Будапешт не разблокирует.

На недавних выборах в Венгрии Орбан разгромно проиграл своему главному сопернику Петеру Мадьяру.

Теперь сам Мадьяр также просит Украину о том, чтобы она возобновила работу трубопровода, по которому в Венгрию поступает российская нефть.

Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию