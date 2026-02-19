У ЄС назвали головне завдання для відновлення енергетики України

"Що стосується ремонту енергетичної інфраструктури, то, по-перше, її потрібно адаптувати. Ми відвідали, наприклад, ТЕЦ-4. Це стара інфраструктура. Я зустрілася з директором та інженерами", - зазначила вона.

Лябіб додала, що пострадянську інфраструктуру збиралися реконструювати, коли почалася війна, тому це не вдалося зробити.

"А тепер вона стара, вразлива, і росіяни це знають. Саме тому вони націлилися на неї, а також щоб змусити українців капітулювати", - наголосила єврокомісар.

За її словами, головне завдання - знайти технічну допомогу, яка буде сумісна з такою радянською інфраструктурою. Саме тому, підкреслила вона, солідарність Естонії, Литви та інших країн, які мають досвід роботи з такою інфраструктурою, є такою цінною.

"Як ви, мабуть, знаєте, місто Вільнюс подарувало теплову електростанцію, і завдання полягало в тому, як її транспортувати. Це 2 400 тонн матеріалів. Ми розділили її на різні частини - цю теплову електростанцію - і транспортували до України", - розповіла Лябіб.

Вона зазначила, що всі генератори та теплова електростанція дозволили забезпечити енергією дев'ять мільйонів українців - це приблизно населення всієї Австрії.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, вночі та зранку 17 лютого Україна знову перебувала під масованою атакою росіян. Внаслідок удару в Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

В середу, 18 лютого, в Одесі та області без світла залишалося майже 100 тисяч абонентів, деякі з них були знеструмлені по кілька днів.