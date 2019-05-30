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В ЕС назвали единственный вариант Brexit

Новости » Политика    30.05.2019 - 16:30
В ЕС назвали единственный вариант Brexit
Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

Как утвердят соглашение о выходе, ЕС может немедленно начать работу над долгосрочным решением

Сделка, согласованная с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, - единственный вариант для упорядоченного Brexit. Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает сообщает Politico.

Как сообщает издание, кандидаты на пост премьер-министра Британии хотят отказаться от запасного механизма по Северной Ирландии в соглашении о выходе в пользу так называемых альтернативных договоренностей.

"Если выбор, как и раньше, заключается в том, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом, это соглашение (Терезы Мэй, - ред.) является единственным вариантом", - сказал Барнье.

Кроме того, он добавил, что как утвердят соглашение о выходе, ЕС может немедленно начать работу над долгосрочным решением для ирландской границы.

"Вы не можете сделать это немедленно. Вам нужны технологии. Для этого нужна техническая инфраструктура. А это требует времени", - добавил он.

Напомним, на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй претендуют 9 кандидатов. В частности, о своем намерении занять пост Терезы Мэй объявили экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, а также министр МВД Великобритании Саджид Джавид

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