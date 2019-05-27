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Глава МВД Британии поборется за пост премьера

Новости » Политика    27.05.2019 - 20:05
Глава МВД Британии поборется за пост премьера
Фото: Саджид Джавид (из открытых источников)

Глава МИД Великобритании Саджид Джавид стал девятым претендентом на пост премьера

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид стал девятым претендентом на лидерство в Консервативной партии и пост премьер-министра. В своем обращении в Twitter он подчеркнул, что стране необходимо завершить процесс выхода из Европейского союза. 

"Вчерашние итоги (выборов в Европарламент, - ред.) отчетливо показали, что нам необходимо продолжать работу и осуществить Brexit", - заявил Джавид.

О планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший глава МИД Борис Джонсон.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.

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