Глава МВД Британии поборется за пост премьера

Фото: Саджид Джавид (из открытых источников)

Глава МИД Великобритании Саджид Джавид стал девятым претендентом на пост премьера

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид стал девятым претендентом на лидерство в Консервативной партии и пост премьер-министра. В своем обращении в Twitter он подчеркнул, что стране необходимо завершить процесс выхода из Европейского союза.

"Вчерашние итоги (выборов в Европарламент, - ред.) отчетливо показали, что нам необходимо продолжать работу и осуществить Brexit", - заявил Джавид.

О планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший глава МИД Борис Джонсон.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.