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У ЄС назвали єдиний варіант Brexit

Новини » Політика    30.05.2019 - 16:30
У ЄС назвали єдиний варіант Brexit
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Як затвердять угоду про вихід, ЄС може негайно почати роботу над довгостроковим рішенням

Угода, узгоджена з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, - єдиний варіант для впорядкованого Brexit. Про це заявив головний парламентер ЄС Мішель Барньє, повідомляє Politico.

Як повідомляє видання, кандидати на посаду прем'єр-міністра Британії хочуть відмовитися від запасного механізму з Північної Ірландії в угоді про вихід на користь так званих альтернативних домовленостей.

"Якщо вибір, як і раніше, полягає в тому, щоб покинути ЄС впорядкованим чином, це угода (Терези Мей, - ред.) є єдиним варіантом", - сказав Барньє.

Крім того, він додав, що як затвердять угоду про вихід, ЄС може негайно почати роботу над довгостроковим рішенням для ірландського кордону.

"Ви не можете зробити це негайно. Вам потрібні технології. Для цього потрібна технічна інфраструктура. А це вимагає часу", - додав він.

Нагадаємо, на пост лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Великобританії після відставки Терези Мей претендують 9 кандидатів. Зокрема, про свій намір зайняти пост Терези Мей оголосила екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, а також міністр МВС Великобританії Саджида Джавід.

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