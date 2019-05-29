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Будущие отношения с ЕС должны быть изменены, - Хэнкок

Новости » Политика    29.05.2019 - 12:20
Будущие отношения с ЕС должны быть изменены, - Хэнкок
Фото: Мэтт Хэнкок (flickr.com policyexchange)

Также Мэтт Хэнкок заявил, что соглашение о виходе Британии из ЕС не подлежит обсуждению

Кандидат в премьер-министры Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что пересмотрит будущие отношения с Европейским союзом и изучит возможность изменения выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Также он заявил, что соглашение о выходе из ЕС (Brexit), которое было заключено Терезой Мэй, не подлежит обсуждению, хотя будущие отношения после Brexit поправимы. 

"Они очень прозрачны в обсуждении будущего соглашения", - заявил Хэнкок в эфире Sky News. Он сказал "посмотрим" на то, будет ли ЕС придерживаться своего обещания сохранить соглашение о выходе закрытым для дальнейших переговоров.

Также Хэнкок заявил, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября.

Напомним, на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй претендуют 9 кандидатов. В частности, о своем намерении занять пост Терезы Мэй объявили экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, а также министр МВД Великобритании Саджид Джавид

Кроме того, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новых переговоров относительно соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза не будет. 

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