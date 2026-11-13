ЄС направить на переговори з Україною та РФ радників з нацбезпеки п'яти країн
Євросоюз долучиться до переговорів щодо завершення війни в Україні. Він направить на черговий раунд перемовин радників з нацбезпеки п'яти країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та заяву президента Євроради Антоніу Кошти.
Кошта заявив, що ЄС на майбутніх переговорах представлятимуть представники інституцій ЄС і радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Британії, Італії та Польщі.
Європейський чиновник розповів агентству, що представники цих країн візьмуть участь у всіх майбутніх переговорах на технічному рівні.
Він додав, що Європа досі не призначила лідерів, які представляли б її на переговорах.
Bloomberg з посиланням на слова представника Єврокомісії повідомило, що лідери країн-членів обговорять це питання під час майбутньої пресконференції.
Переговори щодо війни в Україні
Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори представників України, США та Росії. Європейські країни безпосередньо в тристоронніх зустрічах не брали участі, однак українська сторона паралельно проводила консультації з ними.
Після завершення переговорів в Абу-Дабі американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви, де зустрілися з російським диктатором. Згодом вони провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.
Пізніше Віткофф заявив, що російська сторона погодилася на участь європейських представників у наступному раунді переговорів.
Зазначимо, Зеленський наполягає на тому, що Європа має брати участь у переговорах, оскільки цілі Росії стосуються не лише України, а й архітектури безпеки всього континенту.
Водночас Politico повідомило, що країни ЄС досі не узгодили, хто представлятиме блок на переговорах щодо України. Частина держав підтримує кандидатуру Антоніу Кошти, тоді як Франція та Німеччина не хочуть поступатися своїми місцями Брюсселю.