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ЕС направит на переговоры с Украиной и РФ советников по нацбезопасности пяти стран

20:10 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
ЕС направит на переговоры с Украиной и РФ советников по нацбезопасности пяти стран Фото: лидеры стран ЕС (Getty Images)
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Евросоюз присоединится к переговорам по завершению войны в Украине. Он направит на очередной раунд переговоров советников по нацбезопасности пяти стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и заявление президента Евросовета Антониу Кошты.

Кошта заявил, что ЕС на предстоящих переговорах будут представлять представители институтов ЕС и советники по национальной безопасности Германии, Франции, Британии, Италии и Польши.

Европейский чиновник рассказал агентству, что представители этих стран примут участие во всех будущих переговорах на техническом уровне.

Он добавил, что Европа до сих пор не назначила лидеров, которые представляли бы ее на переговорах.

Bloomberg со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии сообщило, что лидеры стран-членов обсудят этот вопрос во время предстоящей пресс-конференции.

Переговоры по войне в Украине

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Украины, США и России. Европейские страны непосредственно в трехсторонних встречах не участвовали, однако украинская сторона параллельно проводила консультации с ними.

После завершения переговоров в Абу-Даби американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву, где встретились с российским диктатором. Затем они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

Позже Уиткофф заявил, что российская сторона согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров.

Отметим, Зеленский настаивает на том, что Европа должна участвовать в переговорах, поскольку цели России касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности всего континента.

В то же время Politico сообщило, что страны ЕС до сих пор не согласовали, кто будет представлять блок на переговорах по Украине. Часть государств поддерживает кандидатуру Антониу Кошты, тогда как Франция и Германия не хотят уступать свои места Брюсселю.

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