ЄС розділився на три табори через вибір представника для переговорів із Росією, - Politico

Країни Євросоюзу не можуть узгодити, хто представлятиме блок на переговорах щодо України. Частина підтримує президента Європейської ради Антоніу Кошту, тоді як Франція та Німеччина не хочуть поступатися своїми місцями Брюсселю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, питання представництва Європи обговорюватимуть на зустрічі лідерів ЄС у Дубліні сьогодні, 13 листопада. Дипломати та посадовці розповіли, що навколо нього сформувалися щонайменше три табори.

Хто може представляти ЄС

Найбільше підтримки серед столиць Євросоюзу набирає кандидатура Кошти. Його прихильники вказують, що посада президента Європейської ради вже передбачає представництво лідерів блоку на міжнародному рівні.

На підтримку Кошти висловився прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Кандидатуру також підтримали лідери Польщі та Люксембургу, а прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не заперечує проти неї.

Ще один варіант - висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. Однак її кандидатура викликає суперечки через жорстку позицію щодо Росії. Частина дипломатів вважає, що це ускладнить переговори з Кремлем, тоді як інші називають таку репутацію перевагою.

Чому Франція та Німеччина проти єдиного представника

За словами співрозмовників Politico, Париж і Берлін навряд чи підтримають рішення, яке надасть інституціям ЄС виключне право представляти Європу на переговорах.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за збереження участі окремих держав.

"Ми також працюємо разом над цим завданням із п’ятьма представниками - з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодних проблем у тому, щоб зберегти цей формат", - заявив він.

Водночас Міхал наголосив, що двосторонні контакти окремих країн із Москвою не мають заважати спільній позиції ЄС щодо рішень, які стосуються всього континенту.

Чи оберуть представника сьогодні

Високопосадовець ЄС повідомив виданню, що офіційне призначення посланця на зустрічі 13 листопада малоймовірне. Проте лідери можуть наблизитися до спільного розуміння того, як Європа має бути представлена на переговорах.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав європейських партнерів визначитися з представником до кінця місяця.

"Я думаю, що в листопаді, не пізніше, нам потрібно ухвалити рішення про те, хто представлятиме Європу на переговорах", - заявив він.