В ЕС надеются на прогресс от "нормандского саммита"

Фото: Федерика Могеріні (РБК-Украина)

ЕС положительно оценивает конструктивную позицию Украины относительно решения вопросов безопасности

Европейский союз рассматривает предстоящую встречу на высшем уровне, которая должна состояться 9 декабря в нормандском формате, как возможность для достижения ощутимого прогресса. Об этом во время выступления в Европарламенте заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает "Укринформ".

По ее словам, ЕС положительно оценивает конструктивную позицию Украины по решению вопросов безопасности.

"Украина сегодня является более сильной и устойчивой страной, чем она была раньше. Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решающих изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Это позитивное развитие также материализовалось в сфере безопасности - главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины. И нормандский саммит 9 декабря - это еще одна возможность для достижения ощутимого прогресса", - сказала Могерини.

Она напомнила, что Украина сейчас стоит перед огромными вызовами, поскольку Россия нарушает ее суверенитет и территориальную целостность.

"С 2014 года мы вместе предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории Европейского Союза. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и никто из других партнеров не инвестировал столько же, сколько мы. Это привело нас к очень важным и ощутимым результатам", - сказала Могерини.

Напомним, на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Как отмечается, лидеры стран подпишут итоговый документ, который "носит концептуальный характер". "Документ будет своего рода "дорожной картой". Сообщается, что проект закрепляет "формулу Штайнмайера" как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу.