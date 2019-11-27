В ЄС сподіваються на прогрес від "нормандського саміту"

Фото: Федеріка Могеріні (РБК-Україна)

ЄС позитивно оцінює конструктивну позицію України щодо розв'язання безпекових питань

Європейський союз розглядає майбутню зустріч на вищому рівні, яка має відбутися 9 грудня в нормандському форматі, як можливість для досягнення відчутного прогресу. Про це під час виступу в Європарламенті заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, ЄС позитивно оцінює конструктивну позицію України щодо розв'язання безпекових питань.

"Україна сьогодні є сильнішою та стійкою країною, ніж вона була раніше. Новий уряд застосовує широкий підхід до реформ, в той час як народ України очікує вирішальних змін у верховенстві права, у боротьбі з корупцією та у притягненні до відповідальності причетних до банківського шахрайства. Цей позитивний розвиток також матеріалізувався у безпековій сфері - головним чином, завдяки конструктивному підходу України. І нормандський саміт 9-го грудня є ще однією можливістю для досягнення відчутного прогресу", - сказала Могеріні.

Вона нагадала, що Україна зараз постає перед величезними викликами, оскільки Росія порушує її суверенітет та територіальну цілісність.

"З 2014 року ми разом надали Україні найбільший пакет допомоги в історії ЄС. Ми інвестували в Україну більше, ніж у будь-яку іншу країну світу, і ніхто з інших партнерів не інвестував стільки ж, скільки ми. Це привело нас до дуже важливих та відчутних результатів", - додала Могеріні.

Нагадаємо, на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Як зазначається, лідери країн підпишуть підсумковий документ, який "носить концептуальний характер". "Документ буде свого роду "дорожньою картою". Повідомляється, що проект закріплює "формулу Штайнмайера" як основоположну концепцію політичного врегулювання конфлікту.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч.