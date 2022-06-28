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ЕС начинает поставки 90 грузовиков повышенной проходимости для ВСУ

Фото: ЕС начинает поставки 90 грузовиков повышенной проходимости для ВСУ (flick.com libereurope)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз начинает передачу Украине более 90 грузовиков повышенной проходимости для поддержки Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что логистическое оборудование является частью более широкой помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря.

"ЕС начал поставки вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в пределах Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Это мероприятие направлено на повышение общей устойчивости Украины и помощь в укреплении способности ВСУ. Он включает предоставление медицинского оборудования (в частности полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструментами разминирования), предметов для подразделений материально-технического обеспечения (в частности грузовики и других средств) и оборудования для повышения возможностей киберзащиты.

Напомним, Украина получила от Германии 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Они уже на фронте.

Кроме того, Словения передала Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий.

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