Немецкая артиллерия уже на фронте. Появились первые фото и видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев в Telegram .

"PzH 2000 является одной из самых совершенных САУ в мире. Имеет автоматическую систему заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, плюс современная точная система навигации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 155-мм самоходные гаубицы нуждаются в экипаже только 5 человек и способны сделать 20 выстрелов за 2 минуты. Расстояние выстрела составляет от 30 до 67 км.