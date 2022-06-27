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Немецкая артиллерия уже на фронте. Появились первые фото и видео

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 16:33
Немецкая артиллерия уже на фронте. Появились первые фото и видео Фото: немецкая артиллерия уже на фронте (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся на позициях украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев в Telegram.

"PzH 2000 является одной из самых совершенных САУ в мире. Имеет автоматическую систему заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, плюс современная точная система навигации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 155-мм самоходные гаубицы нуждаются в экипаже только 5 человек и способны сделать 20 выстрелов за 2 минуты. Расстояние выстрела составляет от 30 до 67 км.

Напомним, Германия обнародовала полный список вооружения, которое она предоставит Украине в рамках военной помощи.

Кроме того, Украина закупила у Германии 2900 противотанковых гранатометов Matador.

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