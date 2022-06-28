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ЄС починає постачання 90 вантажівок підвищеної прохідності для ЗСУ

Фото: ЄС починає постачання 90 вантажівок підвищеної прохідності для ЗСУ (flick.com libereurope)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз розпочинає передуча Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Європейського Союзу в Україні.

Зазначається, що логістичне обладнання є частиною ширшого заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня.

"ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", - говорится в повідомленні.

Цей захід спрямований на підвищення загальної стійкості України та допомогу у зміцненні спроможності ЗСУ. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.

Нагадаємо, Україна отримала від Німеччини 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Вони вже на фронті.

Окрім того, Словенія передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій.

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