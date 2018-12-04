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ЕС начал размещения облигаций для предоставления 500 млн евро помощи Украине, - Reuters

Новости » Экономика    04.12.2018 - 16:11
ЕС начал размещения облигаций для предоставления 500 млн евро помощи Украине, - Reuters
Иллюстративное фото (European Commission)

Условия выдачи кредита Украине будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС - на 15 лет

Европейский Союз начал размещение облигаций для того, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме 500 млн евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на чиновника ЕС на условиях анонимности.

По словам источника, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС - на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых. Из привлеченных средств также 15 млн евро будут направлены Грузии.

"Мы выходим на рынок сейчас, в первую неделю декабря", - сказал источник.

Организаторами выпуска бондов выступают Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW и TD Securities. Завершение эмиссии ожидается через неделю, в понедельник, 11 декабря, сообщили банковские источники.

Напомним, средства первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в сумме 500 млн евро должны поступить в середине декабря.

Отметим, что общая сумма макрофинансовой помощи Евросоюза составит 1 млрд евро, помощь перечислят двумя траншами по 500 млн евро. Период между ними составит не менее 3 месяцев. Следующие транши будут предоставляться по результатам выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий.

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